Песков рассказал о стараниях Путина уладить конфликт на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы поспособствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности в ближневосточном регионе. На это указал во вторник, 3 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, Владимир Путин "передает и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством".

Российские власти по-прежнему привержены принципам уважения суверенных государств и невмешательства в их внутренние дела, а "все остальное мы считаем не соответствующим принципам международного права", цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее российский лидер провел ряд международных телефонных разговоров, в которых подчеркивал готовность использовать все возможности для содействия стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, который оказался на грани полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что декларируемые Соединенными Штатами обвинения в адрес Ирана, используемые для оправдания военной агрессии, не нашли подтверждения. Российский министр отмечал, что по-прежнему нет доказательств разработки Ираном ядерного оружия, а требовать от страны отказа от права обогащать уран нереально.