Израиль годами следил за Хаменеи через дорожные камеры: подробности убийства аятоллы

Стали известны подробности подготовки американо-израильской операции по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как выяснили СМИ, Израиль годами следил за аятоллой через дорожные камеры Тегерана.

Израильская разведка "Моссад" смогла взломать уличные камеры много лет назад. Все эти годы изображения в зашифрованном виде переправлялись в Тель-Авив, где тщательно анализировались сотрудниками спецслужб.

"Мы знали Тегеран так же, как знаем Иерусалим. Когда знаешь место как свою родную улицу, сразу видишь, если что-то не так, - заявил источник газета Financial Times в "Моссад".

По его словам, с помощью данных с камер разведка знала, где сотрудники охраны паркуют личные машины, где они живут, по какому графику работают, какими дорогами передвигаются и кого сопровождают. Это позволяло установить образ жизни и узнать о передвижениях конкретной цели для удара.

Непосредственно в день удара израильским спецслужбам удалось вывести из строя десяток мобильных вышек рядом с улицей Пастера, где проходило совещание с участием Али Хаменеи. При звонке телефоны показывали "занято", и охрана не могла получить возможные предупреждения о начале операции.

Однако Израиль и США опирались не только на данные камер, но и сведения людей из ближайшего окружения Али Хаменеи, подчеркивает собеседник FT.

США и Израиль начали операцию против Ирана в субботу утром. Одной из первых жертв ударов стал Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он вместе с ведущими командирами иранской армии погиб во время совещания в Тегеране. Разведки США и Израиля несколько месяцев гонялись за Хаменеи в ожидании времени для точечного и сокрушительного удара.