Путин встретился с главой Федерального казначейства

Результаты работы одного из главных органов финансового контроля нашей страны были сегодня в центре внимания президента. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным
Ведомство управляет доходами и расходами бюджетов разных уровней. Эффективность работы повышают с помощью электронного документооборота. С 1 января начали принимать платежи цифровыми рублями. Первый поступил в самом начале года. Это была оплата административного штрафа. Казначейство также следит за выполнением контрактов в сфере гособоронзаказа.
Артюхин: Сейчас Министерство обороны модернизирует систему ценообразования, переходит от лимитных к ориентировочным ценам. И в этих механизмах наши результаты проверок как раз позволили увидеть, где есть резервы. Резервы достаточно серьёзные.
Путин: К сожалению, лимитные цены ещё полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части. И если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите и сформулируйте ваши предложения.