Путин встретился с главой Федерального казначейства

Результаты работы одного из главных органов финансового контроля нашей страны были сегодня в центре внимания президента. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным

Ведомство управляет доходами и расходами бюджетов разных уровней. Эффективность работы повышают с помощью электронного документооборота. С 1 января начали принимать платежи цифровыми рублями. Первый поступил в самом начале года. Это была оплата административного штрафа. Казначейство также следит за выполнением контрактов в сфере гособоронзаказа.