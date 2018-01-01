Петросян пришел к Киркорову в одиночестве: Брухунову специально не пригласили?

Недавно Филипп Киркоров на протяжении трех дней давал грандиозные сольные концерты. Далее артист намерен отправиться в большой гастрольный тур. Однако перед этим поп-король отечественной эстрады закатил шикарный банкет, на который, по его словам, позвал только "самых близких друзей".

В Сети распространилось видео, сделанное во время этого мероприятия. На записи запечатлен Филипп Киркоров, который сообщил, что самостоятельно контролировал приезд гостей. Также хорошо видно, что что за длинным столом сидят "золотой голос России" Николай Басков, певица Люся Чеботина и другие друзья артиста.

Интересно, что крупным планом отметился на видео и юморист Евгений Петросян. Причем его запечатлели не с молодой супругой Татьяной Брухуновой, а с совершенно другой женщиной. Телеграм-канал "Звездец какой-то" предположил, что пятую избранницу прославленного артиста могли и не пригласить.

Впрочем, в Сети судачат, что Татьяна Брухунова не любит повышенного внимания и старается обходить стороной светские мероприятия, даже такие закрытые.

Напомним, что об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в 2018 году. Через год артист развелся с Еленой Степаненко, и вскоре женился на своей новой избраннице. Татьяна родила юмористу двоих детей — Вагана и Матильду.

