Глава СКР призвал полностью отбирать у коррупционеров имущество

В качестве уголовного наказания для коррупционеров необходимо ввести полную конфискацию всего нажитого имущества. С такой инициативой выступил во вторник, 3 марта, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как подчеркнул руководитель Следкома на ведомственной коллегии, такой меры давно ждет российское общество — она обеспечит значительные поступления средств в государственный бюджет.

Бастрыкин заявил, ссылаясь на следственную практику, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых решительных мер. В 2025 году в России было передано в суды 14,2 тысячи уголовных дел о коррупционных посягательствах — это почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Конституционного суда России Валерий Зорькин сетовал на то, что из-за "мировоззренческого вывиха", который обесценивает "честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала", коррупция угнездилась в ДНК человека, превратившись в "повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление".

Между тем в Нижегородской области решили попробовать иной подход к борьбе против коррупции. Государственные служащие в регионе будут получать премии в размере 50% от месячного оклада за сообщения о попытке склонить их к взяточничеству.