В Госдуме оценили идею введения "Юрьева дня" для увольнений

Инициатива ограничить россиян в праве на смену места работы противоречит трудовому законодательству. На это указал во вторник, 3 марта, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отреагировал на предложение предпринимателя Германа Стерлигова разрешить россиянам увольняться и менять работу только в один день в году — по аналогии с "крестьянским выходом" в России в XI–XVII веках. Тогда крестьянам разрешали менять хозяина-помещика, однако сделать это можно было только в Юрьев день (9 декабря по новому стилю). Стерлигов счел неправильным, что "люди, и в основном молодые, скачут, как блохи, по работам". Из-за такого отношения сотрудников, полагает бизнесмен, теряется "смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то".

Однако в профильном думском комитете сочли, что воспринимать это предложение, напоминающее крепостнические времена, всерьез не нужно. В современной России действует трудовое законодательство, четко определяющее условия и порядок увольнения — на это и следует ориентироваться, цитирует Ярослава Нилова ТАСС.

Ранее источники сообщали, что правительство России поддержало поправки в законодательство, предусматривающие предоставление ветеранам специальной военной операции дополнительных трудовых гарантий. Речь идет о преимущественном праве участников СВО на сохранение рабочих мест в случае сокращения численности сотрудников или штата.

Между тем депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы поправки в трудовое законодательство, согласно которым выходные дни не учитываются в общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Парламентарии сочли, что "Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха" из-за включения выходных и праздников, которые и так являются нерабочими, в число дней отпуска.