Путин и Орбан обсудили судьбу мобилизованных в ВСУ венгров

Ситуацию на Ближнем Востоке сегодня обсудили по телефону Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры рассмотрели возможные последствия для мирового энергетического рынка.

Также обменялись мнениями по украинскому кризису. Владимир Путин отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Затронули и вопросы, касающиеся граждан Венгрии, которые были мобилизованы в ряды ВСУ и попали в плен. Обсудили также двустороннее взаимодействие и реализацию договорённостей, достигнутых по итогам переговоров в Москве в ноябре прошлого года.