У макаки Панча отбирают любимую маму-игрушку: разлука может разбить ему сердце

Шестимесячный детеныш макаки по кличке Панч стал звездой соцсетей после того, как мать отказалась от него при рождении. Чтобы спасти малыша от одиночества, сотрудники зоопарка в Итикаве подарили ему плюшевого орангутана, который буквально заменил Панчу мать.

В Сети миллионы людей по всему миру умилялись и не могли сдержать слез при виде кадров, как крошечный макак прижимался к любимой игрушке-маме, чтобы согреться ночью и почувствовать себя в безопасности, как таскал ее за собой по вольеру, чтобы не чувствовать себя одиноким, и даже прижимал игрушку к себе как средство спасения, когда еле вырвался из лап взрослой макаки, нещадно трепавшей его за шерсть.

Однако теперь стало известно, что любимую "маму" у Панча отбирают. Дело в том, что она мешает крошке наладить контакт с сородичами и не дает ему социализироваться. Специалисты намерены оставить малыша без игрушки в течение ближайших месяцев, уточняет "Московский комсомолец".

Кстати, Панч уже пробовал общаться с другими обезьянами, и один пожилой сородич даже проявил к нему заботу - внимательно проверял его шерсть на предмет паразитов.

В Сети теперь бурно обсуждается новость. Многие пользователи уверены, что у малыша нельзя пока отбирать игрушку, разлука с ней может разбить ему сердце.