Еще один известный стендапер исчез из афиш: попал под раздачу из-за Сабурова?

Концерты стендап-комика Алексея Щербакова пропали из афиш, а с приобретением билетов на его выступления возникли трудности.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса "Яндекс. Афиша", у Щербакова планировались концерты 2 апреля в столичном концертном зале "Москва" и 8 октября в доме культуры Обнинска. Выступления до сих пор числятся в списке концертов комика, но приобрести билеты невозможно.

В концертном зале "Москва" заявили, что не располагают сведениями о возможной отмене выступления и "никакой точной информации по этому поводу нет". При этом Telegram-канал 112 утверждает, что площадка приостановила продажу билетов на апрельские выступления Щербакова.

Отмечается также, что Алексей Щербаков был дружен с комиком Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию в ближайшие 50 лет в "интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей".

Однако официально ни о каких претензиях властей к Алексею Щербакову не сообщалось.