Минпросвещения объяснило суть нового экзамена по истории в девятых классах

Устный экзамен по истории для девятиклассников станет формой допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ). Об этом рассказали во вторник, 3 марта, в Министерстве просвещения России.

Ведомство опубликовало разъяснения на своем официальном сайте в связи с планами ввести с 2027-2028 учебного года новый экзамен по истории. Проводить его будут в устной форме в январе–апреле для всех учащихся девятых классов в качестве допуска к государственной итоговой аттестации.

Минпросвещения подчеркивает со ссылкой на экспертов межведомственной рабочей группы, что такая форма экзаменовки в наибольшей степени соответствует традициям изучения истории и сути исторического образования.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РИА Новости заявил, что поддерживает введение устного экзамена по истории для девятиклассников. По мнению Музаева, привнесение такого формата в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах и сделает уроки истории более содержательными. В пресс-службе Рособрнадзора заверили, что ведомство готово к реализации решений, связанных с введением обязательного устного экзамена по истории.

Между тем депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман выразил мнение в комментарии NEWS.ru, что нововведение "окажется чем-то вроде тренировки и позволит детям лучше подготовиться к основной части экзамена". Что касается рисков перегрузки учеников, Вассерман счел, что оснований для опасений нет: "Жалобы о перегрузке детей начались примерно тогда же, когда появилась школа как самостоятельный вид занятий. Вряд ли стоит на них всерьез обращать внимание".