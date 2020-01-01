Гарри и Меган Маркл спасают принцесс Евгению и Беатрис: отвергнутых королевской семьей кузин ждут в Монтесито

Принц Гарри открыл двери своего американского дома для Беатрисы и Евгении на фоне скандала, охватившего их родителей. Герцог и герцогиня Сассекские связались с кузинами и единственные из королевской семьи протянули руку помощи.

Гарри и Меган предложили сестрам Йоркским воспользоваться их особняком в Монтесито как убежищем, если тем понадобится передышка от скандала, связанного с делом Эпштейна. После новых разоблачений, касающихся их родителей — Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон, — Беатриса и Евгения стараются держаться в тени, и Сассекские, как утверждается, выразили им поддержку.

"Гарри связался с кузинами, сказав что-то вроде: “Он знает, каково это — оказаться по другую сторону системы”. Он дал понять, что приглашение открыто, особенно для Беатрисы, если ей когда-либо понадобится", — сообщил Mail on Sunday приятель Сассекских.

Принц Гарри сохранил близкие отношения со своей кузиной Беатрисой после того, как он и Меган в 2020 году отказались от исполнения обязанностей старших работающих членов королевской семьи. 37-летняя Беатриса, у которой двое маленьких дочерей, как сообщается в британской прессе, особенно тяжело переживает крах репутации родителей.

Остальные королевские родственники уже тоже показали свое отношение к принцессам. Беатрисе и Евгении запретили присоединяться к монаршей семье на публичных мероприятиях.

Напомним, бывший принц Эндрю был арестован 19 февраля — в день его 66-летия. Брата короля подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он публично не комментировал последние обвинения, однако ранее все решительно отрицал.