Владимир Зеленский намерен ориентироваться на желания украинцев, принимая решение об участии в выборах. Если голосование пройдет после окончания конфликта с Россией, глава киевского режима может отказаться выдвигать свою кандидатуру. Об этом заявил сам Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Украинский лидер заметил, что выборы могут пройти уже после окончания конфликта, а не после объявления временного прекращения огня. По словам политика, он совсем не уверен, что будет баллотироваться.

Зеленский в интервью также выразил опасения, что Киев может столкнуться с трудностями в поиске ракет и оружия. Американцы и их союзники на Ближнем Востоке могут нуждаться в таком вооружении для защиты в ходе ближневосточного конфликта.