Принц Дубая и президент ОАЭ попили кофе с жителями Дубая на фоне иранских бомбежек

Покупателей City mall в Дубае ошеломил неожиданный визит в торговый центр наследного принца и президента ОАЭ. 43-летний Хамдан бен Мохаммед Аль Мактум и 64-летний Мухаммед бен Заид выпили кофе в ТЦ, расположенном рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре города. Они поприветствовали собравшихся, пытаясь успокоить местных жителей на фоне бомбардировки Персидского залива иранским беспилотником-смертником.

На одном из роликов, размещенных в социальных сетях, видно, как расслабленные лидеры наслаждаются кофе и изысканной выпечкой в кафе Cipriani Dolci с другими высокопоставленными эмиратскими деятелями. На другом видео лидеры и их окружение прогуливаются по оживленному торговому центру. К ним подбежал ребенок, президент ОАЭ обнял девочку, сфотографировался с ней на память и поцеловал ей руку.

Президент здоровался с посетителями ТЦ, некоторым пожал руку. Пресс-служба дубайского президента разместила фотографии лидеров на своих каналах соцсетей с обнадеживающими сообщениями. Подписи говорят о том, что руководство страны остается близким к народу, пишет Daily Mail.