Евросоюз может вернуться к обсуждению импорта российского газа в связи с волатильностью на рынке энергоносителей из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом рассказал во вторник, 3 марта, министр энергетики Норвегии Терье Осланд.

Как сообщает Reuters, норвежский политик напомнил о стремлении европейских стран избавиться от зависимости от российских энергоносителей по политическим мотивам.

Однако "события последних трех-четырех дней также были непростыми", признал Осланд. Боевые действия на Ближнем Востоке, угроза перекрытия Ормузского пролива, сообщения об ударах по танкерам и общая неопределенность привели к резкому скачку биржевых котировок на нефть и газ. Например, в Европе цены на газ взлетели на 75%, достигнув многолетних максимумов.

Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, дискуссия по закупкам газа у России может возобновиться, резюмировал глава Минэнерго Норвегии.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поставил ЕС психиатрический диагноз после решения о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года по заключенным долгосрочным контрактам. Политик заявил, что Евросоюз остается "островом спокойствия" и "зоной глубокой умственной отсталости (идиотии)".

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, как Европа переживает холодную зиму на фоне развязанной против России энергетической войны. Специалист подчеркнул, что европейцы вынуждены активно изымать запасы топлива из газохранилищ, что сулит безрадостный выход из отопительного сезона.