Бездомная дочь не приехала на похороны Умара Джабраилова: никто не дал денег

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой. Похоронили Джабраилова 3 марта в Чечне.

У бизнесмена остались две дочери Даната и Альвина. Они были рождены во втором браке Умара. После расставания родителей они не переехали к обеспеченному папе, а остались с матерью в Европе. Связь с Джабраиловым дочери не теряли. Сейчас каждая наследница по-своему переживает потерю отца.

Даната очень трогательно почтила память родителя, разместив на своей странице в соцсети фото с ним и всего одну строчку. "Увидимся на другой стороне, папа", — написал она.

Альвина же эмоционально отреагировала на новость о гибели отца. Девушка уверена, что Джабраилов не мог добровольно уйти из жизни. Дочь бизнесмена заявила, что с ним расправились после того, как обнаружили его фотографии в файлах Джеффри Эпштейна. Альвина считает, что Умара "заставить замолчать".

При этом Альвина на своей странице в соцсети написала, что переживает за свою безопасность и попросила всех неравнодушных выслать ей денег на билет в Чечню. Девушка призналась, что фактически стала бездомной в Монако, даже на похороны отца она не может приехать из-за отсутствия денег.

Позже Альвина сообщила, что на прощании с Джабраиловым она не появится. Причину отказа лететь на похороны девушка не назвала, но, учитывая ее предыдущие откровения, пользователи Сети предположили, что дочери Умара никто не оказал финансовую помощь.