На Украине готовятся к сдаче Днепропетровска

Фронт приближается к Днепропетровску. На Украине понимают, что взятие армией России этого города под свой контроль станет поворотным моментом в конфликте, заявил мэр Борис Филатов газете Le Monde.

Как указывается в статье, Филатов знает, что в случае нового наступления ВС России взятие его города станет приоритетной целью для российской армии. По данным мэра, ракетные и дроновые удары по Днепропетровску участились.

Украинский лидер Владимир Зеленский также говорит, что новое наступление ВС России уже готовится. Он утверждает, что зимнее наступление российской армии, якобы, провалилось – но теперь следует ожидать весенней атаки.