"Поздно вести переговоры": Ближний Восток в огне, и никто не хочет останавливаться

Траурная процессия в иранском Минабе растянулась на несколько километров. Проводить в последний путь девочек вышел весь город. Маленькие гробы, обтянутые национальными флагами, сначала везут на открытых фурах. А уже до места погребения несут на руках.

По уточненным данным, погиб 171 ребенок. Однако в Вашингтоне и Тель-Авиве предпочли не заметить случившегося. Вместо этого на официальном аккаунте Белого дома в "Тик-Токе" появилось видео с нарезкой американских ударов по Ирану, смонтированное под веселую музыку. А премьер-министр Израиля в очередной раз подчеркнул - война будет продолжена до победы. По словам Нетаньяху, США и Израиль - это якобы хорошие парни, которые противостоят плохим.

"Нужно защитить человечество, защитить Америку, защитить Израиль, защитить свободный мир от этого теологического бандитизма, от этих фанатиков, которые распространяют смерть повсюду", - сказал израильский премьер.

Крайне спорное утверждение, учитывая израильское реноме. Да и американское тоже. За несколько дней в Иране уже погибли почти 800 человек. В их числе и бывший президент Махмуд Ахмадинежад. Убит, по данным израильских СМИ, и недавно назначенный министр обороны республики. Поражены база беспилотников на западе исламской республики и портовые сооружения и корабли в гавани Бандар-Аббас. А в Тегеране, утверждает пресс-служба израильской армии, была атакована резиденция президента Ирана.

В западной прессе появляются подробности операции по устранению верховного лидера Ирана. По данным источников Financial Times, к этой операции израильская разведка готовилась не один год. В ближайшем окружении Хаменеи действовали шпионы. А его местонахождение смогли вычислить по дорожным камерам, к которым "Моссад" удаленно подключился.

Представители КСИР заявили, что тоже знают, где искать Нетаньяху. И ему не скрыться от ударов возмездия, которые Тегеран продолжает наносить.

Пассажиры гражданского самолёта засняли старт иранской баллистической ракеты по одной из целей в Персидском заливе. В Бахрейне беспилотниками атакован пункт базирования Пятого флота ВМС США. В Катаре ПВО перехватила две иранские баллистические ракеты. В Саудовской Аравии под ударом посольство США. В Эмиратах - нефтебаза в порту Фуджейра. Один из крупнейших мировых нефтяных хабов. Появились и кадры из Ормузского пролива, который, по словам представителей Ирана, полностью блокирован.

США и Израиль отступать не собираются. По словам госсекретаря Марко Рубио, в ближайшее время начнется второй этап операции. Куда более масштабный и суровый. А президент Трамп написал в соцсетях, что вести переговоры поздно.