МИД: Россия может выступить в качестве стабилизирующей силы на Ближнем Востоке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва может выступить в качестве стабилизирующей силы на Ближнем Востоке за счет проведения дружественной и конструктивной политики. И с учетом интересов всех сторон. Цитату спикера внешнеполитического ведомства приводит РБК.

По словам дипломата, главное - взаимоуважительное взаимодействие, основанное на учете интересов каждой страны.

Тем временем стало известно, что Евросоюз может вернуться к обсуждению импорта российского газа в связи с волатильностью на рынке энергоносителей из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

