Спецборт МЧС вылетел из Жуковского в Баку за покинувшими Иран россиянами

Спецборт российского чрезвычайного ведомства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку. Самолет МЧС России доставит на родину из Азербайджана россиян, которые покинули Иран.

Как передает ТАСС, граждан России в полете будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС и специалисты Центра экстренной психологической помощи. Эвакуацию организовали по указанию президента России Владимира Путина.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Взрывы гремят в тегеране и других крупных иранских городах. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Иран в ответ атаковал объекты в Израиле и военные базы США.