"Катастрофа": Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер"

Реактор иранской АЭС "Бушер" - на мощности. В нем 72 тонны топлива, еще 210 тонн отработавшего топлива. Удар по станции вызовет катастрофу регионального масштаба, заявил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Глава Росатома подчеркнул: речь идет об огромной массе делящихся материалов. Это должны понимать все участники конфликта, на чьей бы стороне политически они не выступали.

Лихачев отметил тот факт, что иранское руководство на площадке продолжает работу. В то же время, он выразил сожаление, что потеряна связь с руководством всей атомной отрасли Ирана – не отвечают телефоны и электронная почта. Российским специалистам известно, что ударам подверглись иранские предприятия по обогащению урана в Фордо и Натанзе, а также ядерный комплекс в Тегеране. Данных об уровне разрушений пока нет, передает ТАСС.