Муцениеце показала вернувшуюся от Прилучного дочь: "Накатывают слезы"

Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного 3 марта отмечает день рождения. Мии исполнилось 10 лет. По такому случаю звезда "Закрытой школы" решила порадовать наследницу. Пока девочка гостила у папы, Агата украсила весь дом воздушными шарами.

"Даже не верится, что уже пришлось заказать циферку — 10!!! Тут накатывают слезы, потому что я превращаюсь в свою бабушку, она всегда пускала слезу, а я смотрела и не понимала, почему, теперь понимаю…" — поделилась эмоциями Муцениеце.

Актриса пояснила, что очень счастлива, что у нее есть прекрасная дочь, но при этом ей горько, что "время не поймать, не остановить, не повернуть назад". "И это какая-то светлая грусть, до слез. Люблю тебя, доченька", — написала Агата в своем блоге.

Позже актриса вместе с наследницей обратилась на видео к поклонникам. Муцениеце и ее дочь призвали подписчиков сделать доброе дело.

"Мия хочет, чтобы вы ее поздравили пожертвованиями в Фонд Константина Хабенского. Потому что деткам надо помогать, особенно тем, кто болеет", — заявила артистка.

Отметим, что накануне Мия отметила день рождения с папой. С братом Тимофеем она ездила в загородный дом к отцу и его новой семье. Зепюр Брутян была рада гостям и сняла Павла Прилучного с тремя детьми в бане.