США ударили по офису избирающего новое руководство Ирана Совета экспертов

Силы США и Израиля нанесли удар по офису Совета экспертов в иранском городе Кум. Совет избирает нового высшего руководителя Ирана после гибели аятоллы Хаменеи. Информация о пострадавших не приводится, сообщило агентство Tasnim.

По данным иранских СМИ, люди были заранее эвакуированы из здания. Гостелерадиокомпания Ирана утверждает, что никто не пострадал.

В Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи создали временный руководящий совет. Его задача — обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого предстоит выбрать Совету экспертов. Во временное руководство вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алирезы Арафи.