Череда смертей, чувство вины и воспитание внука-инвалида: трагическая судьба Галины Польских

Звезда советского кино Галина Польских прожила непростые детство и юность. Прошлой осенью ей исполнилось 86 лет, но актриса продолжает сниматься и все еще верит, что снова получит большую, достойную роль.

В восемь лет московская школьница Галина Польских осталась сиротой. К счастью, неравнодушные соседи разыскали ее бабушку Ефросинью Андриановну, которая ради внучки перебралась в столицу из деревни. По словам Галины Александровны, именно из-за бабушки она и решила стать актрисой. Хотелось достойно зарабатывать, чтобы помогать единственному родному человеку.

"Воспитывала меня бабушка и каждую копейку тратила на меня. "Ты, главное, Галя, учись", — часто говорила мне она. Мне казалось, что у всех артистов красивая жизнь. А мне так хотелось помочь бабушке", — вспоминала Польских.

В 1964 году она окончила актерский факультет ВГИКа, а впервые на экране появилась еще в 1962 году в картине "Дикая собака динго". 22-летняя Польских сыграла семиклассницу Таню Сабанееву. Образ светлой, чистой и наивной девушки прочно закрепился за актрисой. За свою карьеру она сыграла более 150 ролей, и большинство из них — положительные. Зрители помнят Польских в таких фильмах как "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Гонки по вертикали", "Тени исчезают в полдень", "Граница. Таежный роман", "Леди Бомж" и многих других.

Однако личная жизнь Галины Польских складывалась не так удачно. В первый раз она вышла замуж за третьекурсника ВГИКа Фаика Гасанова. Сама актриса в тот момент училась на первом курсе актерского. В этом браке родилась дочь Ирада. Когда девочке было пять лет, Гасанов погиб под Одессой. Режиссер поехал туда на съемки собственного фильма и попал под трамвай.

"Фаик вдали от дома начал пить, появились женщины на стороне. Все кончилось трагической смертью: в Одессе после скандала с мужем любовницы выскочил нетрезвым на улицу, попал под трамвай, и ему отрезало ноги. Я тогда Гале не позвонил, понимал: она чувствует свой грех. Галя ведь жертва страстей", — рассказывал незадолго до смерти друг Гасанова Станислав Чаплин.

Второй брак, по словам самой Польских, был случайным. Курортный роман с режиссером Александром Суриным, сыном директора "Мосфильма", внезапно закончился беременностью, так и поженились. На свет появилась вторая дочь — Мария. Жила пара в центре Москвы, в просторной квартире. Благодаря связям мужа Польских начала ездить за границу в составе кинематографических делегаций. Однако уже через год супруги развелись.

После этого артистка замуж больше не вышла, посвятила себя детям. Польских не раз признавалась, что привыкла рассчитывать только на себя, справляясь со всеми неприятностями в одиночку.

Повзрослев, младшая дочь Галины Александровны вышла замуж за ливанца и переехала в Бейрут. Там у нее родился сын Филипп. До пятого класса мальчик рос с родителями, а потом Мария вместе с мужем вернулись в Россию, и воспитанием внука занялась еще и знаменитая бабушка. Именно она дала 19-летнему Филиппу деньги на мотоцикл, на котором он потом попал в страшную аварию.

"Я виню себя в случившемся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего, главное, что живой! Справимся как-то. Филипп преодолел эту трагедию, хотя и остался без ног. Получил образование, выучил иностранные языки. Он — мое все", — рассказывала Галина Польских впоследствии.

Молодой человек из-за этой аварии вынужден был на время отложить учебу в Лондонском университете, куда на тот момент уже поступил. Тем не менее Филипп освоил специальный протез, отучился в Англии, стал инженером-конструктором и теперь, по его словам, разрабатывает протезы для экстремальных видов спорта.

"Я боюсь представить, что творилось у бабушки в голове. Так вообще она этого не показала, когда заходила в палату, пыталась бодрить. Но, естественно, как все родители, очень переживала", — вспоминал в недавнем интервью сам Филипп.

Галина Польских продолжает работать. Последний фильм с ее участием вышел два года назад. При этом актриса признается, что от жизни она уже ничего особенного не ждет, но держит себя "в тонусе", чтобы иметь возможность помогать семье. В свободное время актриса любит бывать одна, заниматься дачными делами.

"Я просто работаю, как могу помогаю семье. А живу теперь воспоминаниями. <...> Езжу на дачу, обожаю копаться в земле. И никогда не пропадает желание получить хорошую настоящую роль", — поделилась звезда советского кино.