Харламов и Катерина Ковальчук ждут ребенка: "Гарик очень волнуется"

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук в начале августа отметили первую годовщину со дня свадьбы. А теперь артисты готовятся стать родителями.

О скором прибавлении в звездном семействе рассказал друг пары Денис Дорохов. Он подтвердил слухи, ходившие последние пару месяцев. Катерина Ковальчук недавно намекнула на интересное положение, опубликовав фотографию в мешковатым платьем, в подписи к которой поставила смайлик в виде птенчика, вылупившегося из яйца.

Дорохов не стал юлить и честно признался, что его приятель вот-вот станет отцом во второй раз. "Гарик сейчас приблизился ко мне: у меня тоже двое. Советы ему даю, как отец. Он переживает, конечно. Невозможно не переживать. Пол ребенка не называл пока. Я думаю, это такая личная их история", — отметил комик на премии "Новое Радио AWARDS", посетовав, что Харламов пока не предлагал ему стать крестным.

Напомним, для Гарика Харламова брак с Катериной Ковальчук стал третьим. Первой женой шоумена была бывший менеджер одного из московских ночных клубов Юлия. Второй раз он женился на звезде сериала "Интерны" Кристине Асмус, она родила юмористу дочь Анастасию.