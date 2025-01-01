Арест на 15 суток за оскорбление учителей предложили в Заксобрании Петербурга

Проект постановления о защите чести и достоинства медиков и педагогов внесен в Заксобрание Санкт-Петербурга. Если документ примут, то за оскорбление врачей и учителей будут наказывать штрафами от 5 тысяч до 15 тысяч рублей или арестом до 15 суток.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, мера направлена на формирование уважительного отношения к работникам социально значимых профессий. Также цель постановления - повышение престижа этих профессий и создание безопасной среды. Проект рассматривается в первом чтении.

Как следует из результатов опроса, проведенного Советом по правам человека, более 65% педагогов регулярно сталкиваются с унижениями и оскорблениями со стороны учеников или их родителей. В частности, в декабре 2025 года в московской школе 8-классник покрыл учителя матом и угрожал ему увольнением.