Константин Хабенский может занять должность ректора Школы-студии МХАТ после Богомолова

После смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения министр культуры России Ольга Любимова назначила Константина Богомолова, но выпускники Школы-студии выступили категорически против.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников. Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер отказался быть ректором Школы-студии МХАТ.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — сделал объявление Богомолов.

Вскоре после сообщения режиссера были названы имена новых кандидатов на пост ректора. Говорилось, что Школу-студию МХАТ могут возглавить Сергей Безруков, Евгений Писарев или Дмитрий Певцов. Но эти слухи не подтвердились.



Теперь появилась информация, что ректором Школы-студии МХАТ может стать Константин Хабенский. Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил близкий к ученому совету вуза источник. Помимо Хабенского, обсуждалась кандидатура Вадима Верника — заместителя директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью. Но кандидатуру актера сочли предпочтительнее.

"Вместе с тем в уставе Школы-студии МХАТ указывается, что "совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института не разрешается", но художественно-творческое руководство является одним из исключений", — отмечает "Коммерсант".



Сейчас Константин Хабенский является художественным руководителем и директором МХТ имени А. П. Чехова.