Госдума поддержала идею минимальных цен на картофель

Запрет на продажу картофеля по слишком низким ценам предложил ввести российский Картофельный союз. Такая мера позволит производителям избежать провалов в доходах в годы хорошего урожая, пояснили авторы инициативы. Предлагается установить закупочную цену на картофель для торговых сетей на уровне 30-60 рублей за килограмм.

Идею аграриев поддержали в Госдуме. Это подтвердила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Низкие цены при перепроизводстве — демотивирующий фактор для сельскохозяйственного производителя, цитирует парламентария "Коммерсантъ".

Самые низкие цены на картофель зафиксировали в январе в Мордовии, Брянской области и Башкирии - от 32 до 35 рублей. Эксперты поясняют, что установленные минимальные цены позволят поддержать доходность предприятий по производству картофеля, а также сделают их продукцию более доступной для потребителя.