Собянин сообщил о планах расширения трамвайной сети Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем канале, что ждет столичную трамвайную сеть.

Как отметил глава города, уже открыта новая линия на проспекте Академика Сахарова, восстановлена линия на Трифоновской улице, обновлено трамвайное депо им. П.Л. Апакова.

По словам Собянина, в столице сегодня работает самый длинный городской трамвайный диаметр в мире - Т1. Перевозят пассажиров порядка 50 новых трамваев "Львёнок-Москва". А пиковый пассажиропоток на маршруте Т1 достиг 78 тысяч поездок в сутки.

Подробности - в посте мэра.