Собянин: Новые электробусы пополнят городской парк в этом году

Как рассказал в своем канале Сергей Собянин, городской парк в 2026 году пополнят свыше 400 новых электробусов.

Общее количество машин, уточнил глава города, в итоге превысит 3300. Более того, в парке Мосгортранса их доля достигнет 45%.

По словам Собянина, среди городов Европы и США Москва сохранит лидерство по количеству электробусов.

Кроме того, в российской столице активно развивается электрозарядная инфраструктура. На конечных станциях и в парка установлено свыше 460 ультрабыстрых зарядных станций.

Подробности - в посте мэра.