Евросоюз может поднять вопрос о возобновлении импорта российского газа из-за ситуации на Ближнем Востоке - такое мнение выразил министр энергетики Норвегии. Эта страна не входит в ЕС, но является одним из крупнейших поставщиков голубого топлива европейцам, которые со следующего года вводят запрет на газ из России.

На фоне происходящего в зоне Персидского залива фокус внимания европейских кураторов Зеленского все больше смещается на другие проблемы, что сильно беспокоит главаря киевского режима.

Репортаж Александры Сергомасовой