Мишустину - 60: в школьном аттестате у него всего одна четверка

3 марта председателю российского правительства Михаилу Мишустину исполнилось 60. Уже более шести лет он возглавляет кабинет министров.

Именно при Мишустине наступила эра цифровизации российской экономики. Эту работу Михаил Владимирович начинал еще в качестве директора Федеральной налоговой службы, которая за 10 лет под его рукодством стала одной из наиболее технологичных структур госуправления.

Мишустин - доктор экономических наук. Он вообще всегда хорошо учился - в школьном аттестате всего одна четверка - по химии. А еще премьер прекрасно играет в хоккей и увлекается музыкой - пишет хиты, которые знает вся страна.

С днем рождения Михаила Мишустина поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив постоянную поддержку развития столицы со стороны председателя правительства.