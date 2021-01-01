Объявлены лауреаты просветительской премии "Знание"

В Национальном центре "Россия" объявили лауреатов просветительской премии "Знание". Приветственное обращение Владимира Путина к участникам церемонии зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Лучшим проектом минувшего года стала программа "Разговоры о важном", которая охватывает более 21 миллиона школьников и студентов колледжей и почти 900 тысяч педагогов нашей страны. Каждый понедельник на внеурочных занятиях они обсуждают ключевые ценности. А награду "За общий вклад в просвещение" получила главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Премия была учреждена осенью 2021 года. Одна из главных целей мероприятия - повышение статуса и престижа просветителя.
"Я могу выучить математику или физику, не будучи лично знакомым с автором учебника по математике или по физике. Но для того, чтобы передать убеждение, для того, чтобы передать веру, для того, чтобы передать мечту, нужно смотреть глаза в глаза. И никак по-другому это не передается. Поэтому наставники, просветители - это люди, которые, в первую очередь, показывают свой личный пример. И поэтому особые слова благодарности сегодня я хочу адресовать героям специальной военной операции, нашим ветеранам, многие из которых присутствуют в этом зале", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.