Зеленский обрушился с угрозами на Кличко

Виталия Кличко привлекут к ответственности в случае провала подготовки украинской столицы к следующей зиме. С угрозами обрушился на мэра Киева украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава киевского режима пообещал, что все будет в рамках законодательства. По словам Зеленского, городские власти не должны действовать в последний момент. Он упрекнул Киев в том, что другие области уже демонстрируют примеры эффективной работу – чему, по словам украинского лидера, должна учиться и киевская администрация.

Массовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года. Из-за этого в середине января в стране ввели особый режим. В результате российских ударов по энергообъектам зафиксирован острый дефицит мощности в энергетической системе, передает РИА Новости.