Эксперт Юшков: Иран открыл энергетический фронт

Способен ли Иран перекрыть судоходство по Ормузскому проливу? Как высоко могут подскочить мировые цены на нефть? А также - пойдут ли европейцы на восстановление экономических отношений с нашей страной на фоне возросших рисков с поставками газа?

К каким последствиям на мировом рынке нефти и газа может привести агрессия против Ирана? Эту тему Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Иран открыл энергетический фронт, и он знает, как надавить, чтобы было больно западным государствам. Прежде всего, США. Чем дороже нефть на мировом рынке – тем дороже топливо на американском рынке. И бензин, и дизель", - отметил он.

