Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 4 марта, уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как уточнило Министерство обороны в своем Telegram-канале, 21 БПЛА ликвидирован над территорией Волгоградской области, по четыре дрона сбили над Ростовской и Белгородской областями, два аппарата уничтожили над территорией Астраханской области и один — над Курской областью.

Не обошлось без пострадавших. Пять человек ранены в результате удара беспилотников по многоквартирному дому в Тракторозаводском районе Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров рассказал в своем Telegram-канале, что есть и материальный ущерб: выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, зафиксированы попадания в три частных домовладения.

В Белгородской области пострадала мирная жительница — в городе Грайворон в результате детонации дрона женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в больницу и, получив необходимую помощь, была отпущена на амбулаторное лечение. Также на месте атаки украинских БПЛА повреждены два автомобиля.

Украинские националисты не стесняются в выборе мишеней и бьют по заведомо гражданским объектам. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреливают Белгород, хотя "все знают, что у нас не было и нет военных объектов". Есть серьезные повреждения и "большой объем повреждений энергетической инфраструктуры".