Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии рядовой Евгений Синицын находился на посту радиоэлектронной борьбы и защищал участок от атак беспилотников. Один FPV-дрон попал в провод, который обеспечивал работоспособность комплекса РЭБ. Несмотря на опасность, Евгений покинул укрытие, добрался до места повреждения и отремонтировал кабель. А заметив еще один беспилотник, уничтожил его из штатного оружия.

Гвардии ефрейтор Дмитрий Шулаков, действуя в составе расчета РСЗО "Град", обнаружил приближающиеся FPV-дроны и прицельным огнём уничтожил их. Беспилотники сдетонировали в воздухе, не причинив вреда личному составу и технике. Благодаря его грамотным действиям наши военные выполнили поставленную задачу, а штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны противника.