Российские военные ведут уверенное наступление по всему фронту, оттесняя врага всё дальше на запад. Наносят сокрушительное поражение инфраструктуре и личному составу ВСУ в тылу и на передовой.

Не дает врагу поднять головы армейская авиация. Вот кадры боевого вылета Ка-52. Экипаж работает на предельно малой высоте и бьет точно по заданным координатам.

Успешно атакуют противника и расчеты войск беспилотных систем. На Константиновском направлении неприятеля поразила наша "Молния". В этот раз огнем с воздуха накрыли вражеский пункт управления БПЛА, который находился на расстоянии более 35 километров.

Точно в цель бьет артиллерия. В Купянском районе Харьковской области по опорнику ВСУ отработали "Градом". Залп реактивных снарядов перекрыл противнику пути к наступлению. Надежную поддержку передовым отрядам оказывает ствольная артиллерия. Расчету нужно всего несколько минут, чтобы подготовить гаубицу к выстрелу.

А это Красноармейское направление спецоперации. В круглосуточном режиме сканирует небо "Бук-М3". Обнаруженные в ходе боевого дежурства управляемые авиабомбы ВСУ тут же были взяты на сопровождение и ликвидированы на удалении более 60 километров от российских войск. Выполнив поставленную задачу, зенитчики оперативно сменили огневую позицию, чтобы исключить возможность ответного удара со стороны противника.