Мелания Трамп вызвала фурор, став председателем на заседании Совбеза ООН

Маленькая сенсация всемирного масштаба! Первая леди США Мелания Трамп провела заседание Совета Безопасности ООН. Тема дискуссии - "Дети, технологии и образование в условиях конфликта". Пока обожаемый супруг бьется на всех фронтах, первая леди поправляет имидж Америки.

Первый случай в истории, когда жена действующего президента выступает в роли председателя Совбеза. Журналисты с удивлением отметили, что в зале царил ажиотаж, свободных мест не осталось.

Появление красавицы Меланьи вызвало оживление в Объединённых Нациях. Не только первая леди, настоящая красавица пришла. Жены богатых и облеченных властью всегда держатся немного в тени. А уж если красавица, то злые языки всегда расскажут, что умом не вышла, просто мужа с тугим кошельком отхватила.

Недавно вышедший на американские экраны фильм с простым названием "Мелания" не облил грязью только ленивый. Критики, оценивая достоинства картины, выставили ей 6 процентов. Такая популярность.

Когда Меланью пытаются выставить лишь тенью богатого и властного мужа, которая мало что понимает в политике и социальных проблемах, хочется напомнить о так называемых "политиках", заполонивших в последние годы мировой манеж.

Урсулу фон дер Ляйен, бывшего гинеколога, ныне председателя Еврокомиссии, даже поминать не будем. Кто у нас ещё? Брижитт Макрон? В новости попадает только тогда, когда кому-то приходит в голову назвать её мужчиной или когда отвешивает леща супругу на борту президентского самолета.

Апофеоз когнитивной деградации и политического скудоумия – это Анналена Бербок, бывший министр иностранных дел Германии, ныне, по какому-то странному недоразумению, ошивающаяся в Организации Объединённых Наций в ранге председателя Генассамблеи ООН. Эта тетка, опозорившаяся на всех фронтах, заявлявшая, что Россия должна изменить свою политику на 360 градусов, не раз осрамившаяся в прямом эфире, считается серьезным политиком.

Красота мир спасет. А кто так не думает, у того в действительности всё не так, как на самом деле.