Часть деревянной кровли обрушилась в Нижегородском кремле

Часть деревянной кровли прясла обрушилась в Нижегородском кремле в районе Кладовой башни. Участок стены между двумя соседними башнями и пешеходную зону в течение 15 минут закрыли для посетителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, обошлось без пострадавших. Причина ЧП – большое количество выпавшего снега.

Движение по боевому ходу временно приостановлено – для обеспечения безопасности посетителей. Сейчас в Нижегородском кремле идут аварийные работы. Для туристов стена откроется к 6 марта.