Вот кто постоянно рядом с Маргаритой Симоньян после смерти Тиграна Кеосаяна: "Любит и жалеет"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

На своей странице в соцсети Симоньян общается с поклонниками и рассказывает о болезни. Маргарита не унывает и даже с юмором говорит о том, что с ней происходит. Многие поклонники удивляются тому, как у главы RT хватает на все сил как моральных, так и физических. На самом деле журналистке очень горько, но она получает огромную поддержку от близких.

Постоянно рядом с Маргаритой ее мама, свекровь, тетя и другие родственники, не говоря уже о детях самой журналистки. Все они живут в одном доме. Близкие стараются утешить и приободрить Симоньян, она отвечает им тем же.

Одна из подписчиц Маргариты недавно поразился тому, как ей удается уживаться с мамой Тиграна. "Наверное, у вас железные нервы или вы часто бываете в разъездах. Я живу со свекровью, и это просто ужасно", — написала главе RT посторонняя женщина.

Симоньян ответила на это очень откровенно. Она призналась, что мама Кеосаяна Лаура не просто живет с ней в одном доме. Маргарита вообще не оставляет свекровь одну, даже в командировках.

"В разъездах я бываю не очень часто, и моя свекровь ездит со мной. После того, как ушел Тигран, она не остается без меня нигде. Этим летом вот была со мной и на Питерском форуме, и на форуме в Херсонесе, и по моим делам в Краснодаре, и в отпуске всей толпой в Абхазии. Я Вам сочувствую. Моя меня любит и жалеет, и я — ее. Свекрови бывают разные. Не с каждой я смогла бы ужиться, думаю. Мне просто повезло с Лаурой", — поделилась Симоньян.