Моджтабу Хаменеи избрали следующим верховным лидером Ирана

Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Исламской Республики, утверждает агентство Iran International.

"Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики", — следует из сообщения.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля утром. Одной из первых жертв стал Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он вместе с ведущими командирами иранской армии погиб во время совещания в Тегеране. Его смерть подтвердили 1 марта.

Разведки США и Израиля несколько месяцев гонялись за Хаменеи в ожидании времени для точечного и сокрушительного удара.