Силы ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА за три часа

3 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 38 украинских беспилотников. Атаке подверглись три региона. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 34 БПЛА над территорией Ростовской области;

— трех БПЛА над территорией Республики Крым;

— одного БПЛА над территорией Волгоградской области.

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Волгограде, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь", — написал он.