США с начала операции в Иране нанесли удары по двум тысячам целей, сообщили в СЕНТКОМ

США с начала операции в Иране нанесли удары по двум тысячам целей, заявил 4 марта заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.

Другие заявления Центрального командования ВС США:

— В операции против Ирана участвуют более 50 тыс. военных США, 200 истребителей, два авианосца;

— ВС США заявили об уничтожении 17 иранских военных кораблей, включая подводную лодку;

— Сейчас ни одного иранского корабля в Ормузском и Персидском заливах нет;

— Уничтожены сотни пусковых установок;

— Иран в ответ на атаку США запустил больше 500 баллистических ракет и две тысячи дронов.

Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер добавил, что в ближайшее время ожидается прибытие дополнительных сил.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.