США начали еще одну военную операцию, но теперь против террористов в Эквадоре при участии местных сил, объявило 4 марта Южное командование Пентагона.

"Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария", — написано в заявлении в соцсети X.

Это якобы является примером приверженности партнеров Соединенных Штатов в Латинской Америке противодействию наркотерроризму, говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.