Самолет МЧС доставил россиян из Азербайджана

Самолет Ил-76 МЧС доставил россиян из Азербайджана, сообщили в ведомстве 4 марта. Спецборт с гражданами, которые покинули Иран наземным путем, приземлился в аэропорту Жуковский.

"Вывоз российских граждан организован по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", — говорится в сообщении МЧС России в мессенджере МАХ.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Взрывы гремят в Тегеране и других крупных иранских городах.