Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами прибыл в аэропорт "Жуковский"

Этой ночью спецборт МЧС с россиянами, которые покинули Иран через границу с Азербайджаном, прибыл в подмосковный аэропорт "Жуковский".

Самолет доставил на родину 117 человек, среди них - 54 ребенка. На борту их сопровождали врачи отряда "Центроспас" и специалисты Центра экстренной психологической помощи.

Вывоз наших соотечественников организован по указанию Владимира Путина. Российское посольство в Азербайджане держит ситуацию под контролем и оказывает необходимую консульскую поддержку гражданам.