Как проходят тренировки контрактников Минобороны

Боевой путь россиян, которые заключили контракт с Минобороны, начинается в пункте отбора на военную службу. Новобранцы проходят обязательную медкомиссию и психологическое тестирование, а затем отправляются на учебные полигоны. Тренировки в условиях, максимально приближенных к фронтовым, ведут инструкторы с опытом в зоне спецоперации. Каждый навык оттачивается до автоматизма.

Наставники новобранцев - опытные бойцы, уже прошедшие через зону СВО. Они объяснят, как незаметно подобраться к противнику, как безопасно открыть дверь здания, занятого врагом, и как в него правильно войти.

Задача - довести навыки будущих штурмовиков до автоматизма. Бойцам предстоит работать в составе малых тактических групп - двойках и тройках. В реальном бою "чувство плеча" для них - это не фигура речи.

Алексей подписал свой первый контракт с Минобороны. Объясняет, что чувствует ответственность за будущее Родины: "Чтобы дети росли в спокойствии, в достоинстве. Чтобы у них все было, чтобы они не проходили то, что…, вот этого терроризма не было, нацизма".

Громить врага учатся и мотострелки. Проходят курс огневой подготовки. В их арсенале стрелковое оружие и различного типа гранатометы. Учения приближены к условиям реального боя. Новобранцы учатся стрелять из неудобных положений. Пользоваться оружием они должны уметь, что называется, с закрытыми глазами.

На другом конце страны, на Сахалине, боевые стрельбы проводят минометные расчеты. По легенде учений миномётчики должны расчистить путь для штурмовиков, которые наткнулись на пулеметную точку врага. Из-за плохой погоды дроны не летают. Навестись на цель помогает снайперская пара. Условный противник уничтожен.

"Первый был фугасный, далее осколочным. Потому что при разрушении цели противник в шоковом состоянии пытается вылезти оттуда и осколочным его поразить", - рассказал командир минометной батареи.

Независимо от военной специальности, боевой путь добровольца начинается здесь - в пункте отбора на военную службу по контракту. Многие из них, как этот в Краснодаре, работают без выходных. У Антона "за лентой" друзья. Сам он решил выбрать войска беспилотных систем.

"Если вот так вот стоять и смотреть на это и ничего не делать, то оно будет продолжаться и будут страдать наши люди, дети, мамы, сестры. Поэтому стоит идти туда и защищать", - отметил он.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно - миллион 900 тысяч рублей.

В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявку можно подать и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.