Сына убитого аятоллы Хаменеи назвали новым духовным лидером Ирана

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи является главным претендентом на пост своего отца. Об этом рассказали информированные источники.

Как сообщает The New York Times, Моджтаба Хаменеи является фаворитом в ходе обсуждения кандидатур, которое ведут высокопоставленные духовные лица.

Издание пишет, что в Иране рассматривали возможность объявления, что Моджтаба Хаменеи станет преемником своего отца уже утром 4 марта, однако решили не торопиться, чтобы не сделать сына убитого аятоллы новой мишенью для ударов США и Израиля.

При этом агентство Iran International утверждает, что Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции уже избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики.

Соединенные Штаты пытались помешать Ирану избрать новому духовного лидера — вечером 3 марта американо-израильские силы нанесли удар по офису Ассамблеи экспертов в иранском городе Кум, который выбирал аятоллу. Однако эти усилия оказались напрасными — никто не пострадал.

Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что у Вашингтона есть на примете потенциальный руководитель Ирана, а точнее — "три очень хороших избранника". Однако назвать их имена политик отказался.

Позднее, встречаясь с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президент США заявил, что Иран мог бы возглавить какой-то популярный в исламской республике деятель, придерживающийся умеренных убеждений.