Катерина Ковальчук прокомментировала новость, что ждет ребенка от Гарика Харламова

Накануне, 3 марта, появилась информация, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук станут родителями. О скором прибавлении в звездном семействе рассказал друг пары Денис Дорохов.

"Гарик сейчас приблизился ко мне: у меня тоже двое. Советы ему даю, как отец. Он переживает, конечно. Невозможно не переживать. Пол ребенка не называл пока. Я думаю, это такая личная их история", — сообщил комик на премии "Новое Радио AWARDS".

Журналисты решили уточнить новость у самой Катерины Ковальчук. "Я не знаю, что там имел в виду Денис, и особенно, что имел в виду журналист, который говорит о том, что мы с Гариком что-то заявляли, потому что мы ничего не заявляли, это клевета", - прокомментировала новость супруга Гарика Харламова для Super.

Напомним, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов оформили отношения в 2024 году. Для актрисы этот брак стал первым, а для юмориста - третьим. Первой женой шоумена была бывший менеджер одного из московских ночных клубов Юлия. Второй раз он женился на звезде сериала "Интерны" Кристине Асмус, она родила юмористу дочь Анастасию.

