Блогер Лерчек в онкологической реанимации после родов

В конце февраля блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, стали родителями. У пары родился сын.

Однако радость от появления ребенка на свет оказалась омрачена. Выяснилось, что состояние Валерии оставляет желать лучшего. Она находится в больнице. "Ее во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию", - сообщил Starhit человек из близкого окружения блогера.

Отметим, что ребенок находится дома. Избранник Чекалиной скупо сообщил, что ее здоровье "под вопросом". "Прошу нас понять, но подробности раскрывать пока не готовы. Просто прошу вас молиться за нас", - обратился к общественности Луис Сквиччиарини на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Четвертая беременность далась Лерчек тяжело. Она несколько раз попадала в больницу. "Она живет с постоянной болью, спасают только обезболивающие, но она старается принимать их меньше, чтобы не вредить ребенку", - рассказывал избранник Чекалиной.

